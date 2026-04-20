Alla Cattolica un weekend all'insegna del futuro, per una città sempre più universitaria

Giovani diplomatici arrivati da tutta Italia e dall’estero, un messaggio giunto direttamente dal Vaticano e una roadmap tracciata verso lo studentato di prossima inaugurazione.

È stato un fine settimana ricco di iniziative, progetti ed eventi – tutti all’insegna delle future generazioni – quello che ha visto protagonista il Campus cremonese di Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Tutto ha preso il via nella giornata di sabato con l’assemblea annuale della Toniolo Young Professional Association, dedicata ai borsisti ed ex borsisti del programma Fellowship Toniolo.

Nato nel 2014 e promosso dall’ente fondatore dell’Università Cattolica, il progetto ha l’obiettivo di favorire l’inserimento di giovani cattolici altamente qualificati in ambiti a sostegno delle relazioni diplomatiche della Santa Sede. A sostenere l’iniziativa anche per il 2026 è stata la Fondazione Arvedi-Buschini.

Protagonista di una vera e propria lectio magistralis è stato il Cavalier Giovanni Arvedi, che, seduto tra i giovani partecipanti, ha dialogato con loro per oltre quaranta minuti affrontando numerosi temi di stretta attualità.

La giornata è poi proseguita con tavoli di lavoro, incontri e interventi di relatori di rilievo, attivi in organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa.

Da sottolineare anche il messaggio speciale inviato da Sua Santità Papa Leone XIV, rivolto ai giovani borsisti e a quanti sostengono il progetto Toniolo.

La domenica è stata invece dedicata ai momenti istituzionali.

Tra questi, la presentazione del nuovo piano strategico triennale d’Ateneo da parte del Rettore dell’Università Cattolica di Milano, Elena Beccalli: cinque sezioni, tre pilastri fondamentali e una visione orientata al futuro, con l’obiettivo di diventare non la prima università “al” mondo, ma un’università “per” il mondo.

Poco prima, a breve distanza dal Campus, si è svolto il primo sopralluogo al cantiere dell’ex Provveditorato di Piazza XXIV Maggio, che entro il prossimo giugno diventerà il nuovo studentato della Cattolica. Il progetto prevede 70 posti letto, numerosi spazi comuni e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, ed è finanziato, anche in questa occasione, dalla Fondazione Arvedi-Buschini.

Tematiche centrali per il futuro di Cremona, che saranno al centro della puntata di questa sera di “Punto e a Capo”, condotta da Giovanni Palisto.

Una due giorni che ha restituito l’immagine di una città viva, dinamica e sempre più protagonista: un ulteriore passo concreto verso l’idea di “Cremona città universitaria”.

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