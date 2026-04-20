Sventato furto in un negozio di abbigliamento del CremonaPo

Un 42enne rumeno, residente in città e con precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato per tentato furto aggravato. Nel pomeriggio di domenica aveva cercato di sottrarre un capo di abbigliamento da un negozio del CremonaPo, ma era stato individuato dalla vigilanza privata e subito dopo da un equipaggio delle Volanti della Questura di Cremona che si trovava in zona. La merce è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.

L’attività – fanno sapere dalla Questura – si inserisce nel contesto più generale del costante controllo della Polizia di Stato delle aree maggiormente interessate dalle attività degli esercizi commerciali al fine di contrastare i reati predatori.

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