In provincia di Cremona e nel distretto dell’Ats Val Padana cresce il numero di minori stranieri. Il dato emerge dal Piano d’azione territoriale a favore dei minori, secondo cui il territorio che presenta la maggior quota di giovani stranieri è proprio il Cremonese, dove se ne contano oltre il 18%.

Complessivamente gli under 18 sono poco meno di 65mila in tutta la Ats. In provincia di Cremona se ne concentrano 29.422 di cui 24.906 italiani e 4.516 stranieri. I maschi sono più numerosi delle femmine: 15.392 contro 14.030.

Il rapporto di Ats analizza anche i dati relativi al Bes (Benessere equo e sostenibile), a partire dai parametri dell’area istruzione: emerge che il 37% degli studenti cremonesi delle classi 3 della scuola secondaria di primo grado non raggiunge un livello adeguato di competenza alfabetica, e il 40% non lo raggiunge nella competenza numerica. Infine, solo il 54% di quelli che si diplomano, si iscrivono all’università.

Numeri che sono inferiori alla media lombarda: a livello regionale, infatti, la rilevazione delle mancante competenze alfabetiche e numeriche è rispettivamente del 33 e del 35%, mentre il 56% dei diplomati si iscrive all’università.

Laura Bosio

