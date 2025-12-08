Ultime News

8 Dic 2025 Confartigianato, al direttivo
punto su credito e pressione fiscale
8 Dic 2025 "L’incanto della Natura": le opere
di Massironi al Centro Pinoni
8 Dic 2025 Migliaia di scarpe in piazza
per ricordare i bimbi uccisi a Gaza
8 Dic 2025 Cremo, contro il Lecce un messaggio
chiaro alle dirette concorrenti
8 Dic 2025 La violinista prodigio Yuki Serino
a infraROSSI: "Mi sveglio alle 3"
Nazionali

Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima

(Adnkronos) – A sipario chiuso, dietro le quinte della Scala, nella tarda serata di domenica 7 dicembre è iniziata la cena delle maestranze e degli artisti del Teatro milanese per festeggiare il debutto di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovič. L’opera che ha inaugurato la stagione lirica 2025/26 è stata salutata dal pubblico con undici minuti di applausi. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...