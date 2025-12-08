Ultime News

8 Dic 2025 Polizia, controlli straordinari:
identificate 250 persone, 4 denunce
8 Dic 2025 Emergenza sfratti a Cremona:
la risposta di Virgilio e Piloni
8 Dic 2025 Cremo, Bonazzoli è l'uomo in più:
cuce, strappa e... segna a raffica
8 Dic 2025 Confartigianato, al direttivo
punto su credito e pressione fiscale
8 Dic 2025 "L’incanto della Natura": le opere
di Massironi al Centro Pinoni
Nazionali

Sfregia donna con un coccio di bottiglia, fermato 20enne: è la sua settima aggressione

(Adnkronos) – Una donna è stata aggredita e sfregiata al volto con un coccio di bottiglia nella serata di sabato 6 dicembre in piazza delle Carceri a Prato. La vittima, una trentenne italiana, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano per le cure del caso. L’autore dell’aggressione è un giovane marocchino di 20 anni, in regola con il permesso di soggiorno. Secondo quanto comunicato dalla Procura, si tratta di un soggetto già responsabile di sei episodi analoghi, tutti contro donne italiane. 

Il procuratore Luca Tescaroli ha sottolineato in un comunicato la pericolosità del ventenne, per il quale il giudice delle indagini preliminari del Tribunale pratese ha disposto il ricovero provvisorio, rilevando che il giovane è risultato incapace di intendere e di volere e di stare in giudizio. Si tratta dunque del settimo episodio di aggressione di questo tipo da parte dello stesso autore, segnalato dalle autorità locali, che hanno sottolineato la gravità dei fatti e l’urgenza delle misure adottate. 

