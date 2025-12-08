Ultime News

Ue, Urso “Non isolarsi da paesi del Sud con cui condividere strategia sviluppo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Europa deve fare la sua parte pensando alle sue imprese alle suoi lavoratori e i suoi cittadini e nel contempo io credo non debba isolarsi nei confronti di altri paesi del sud del mondo che possono con noi condividere questa strategia di sviluppo e di crescita”, lo ha detto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Consiglio Competitività a Bruxelles. “L’Europa deve far da sé ed è in condizioni di farlo. Se rialza la testa, se ragiona, condividendo gli obiettivi comuni che sono a fondamento della nostra casa europea”, ha aggiunto il Ministro.

