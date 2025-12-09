Sono iniziate questa mattina in sala Puerari – e dureranno ancora domani e dopodomani – le prove finali per gli agenti di Polizia Locale che hanno partecipato al corso di formazione di base organizzato dal comando cremonese a seguito di convenzione con Regione Lombardia.

61 gli agenti segnalati da PoliS-Lombardia che hanno partecipato al corso organizzato dal Comando cremonese sotto la guida di Luca Iubini, che ha assicurato non solo il coordinamento didattico ma anche la progettazione didattica di dettaglio, le docenze e l’addestramento pratico per le materie tecniche, la segreteria didattica e amministrativa, nonché la disponibilità delle sedi e l’organizzazione logistica.

Il corso ha avuto una durata complessiva di 159 ore, suddivise tra parte teorica normativa e parte pratica, legata ai principali campi di azione della Polizia Locale e con una fase di addestramento operativo.

La partecipazione e il superamento con profitto del corso è un passaggio necessario e fondamentale per l’abilitazione al servizio in esterna di tutto il personale.

Per Cremona è un risultato importante, perché consente di fruire in maniera tempestiva dei nove agenti assunti quest’anno e che potranno così diventare operativi per il servizio su strada nel più breve tempo possibile.

Presenti questa mattina per la prima giornata di prove, l’assessore alla sicurezza Santo Canale e il comandante Luca Iubini.

