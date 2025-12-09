“David Rossi fu ucciso”, esperimenti Ris confermano ricostruzione Le Iene

(Adnkronos) – “Per la prima volta dalla sua morte, i carabinieri del Ris hanno ipotizzato che ‘David Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto a penzoloni e poi lasciato cadere’. A confermarlo anche i video in esclusiva degli esperimenti svolti dal Ris di Roma”. Lo sottolineano le “Le Iene” che – nel servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei in onda questa sera in prima serata su Italia 1 – daranno gli sviluppi del caso in esclusiva.

“Anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, con le indagini e i nuovi esperimenti del Ris di Roma, confermerebbe la conclusione a cui è giunta la nuova simulazione 3D commissionata da Le Iene”, affermano Le Iene che aggiungono: “Le conclusioni coincidono con la nuova consulenza tecnica commissionata da Le Iene e che per la prima volta permetterebbe di affermare, sulla base di un riscontro scientifico, che David Rossi ‘Non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe stato vittima di un omicidio'”.

“A sostenerlo le recenti verifiche e una simulazione digitale effettuata con un manichino antropomorfo virtuale, costruito rispettando alla lettera le proporzioni del corpo di Rossi, effettuata da uno studio di ingegneria forense consultato da Le Iene. La nuova simulazione metterebbe infatti in forte discussione le conclusioni raggiunte fino ad oggi dalla super perizia, presentata dal Ris dei carabinieri nel 2022 su mandato parlamentare, che concludeva che ‘David Rossi si sarebbe lasciato cadere con gesto anticonservativo mollando la sbarra della finestra a cui era appeso'”. Come spiega l’ingegnere forense Giuseppe Monfreda, uno dei massimi esperti in Italia proprio del software usato tre anni fa per realizzare la simulazione del dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza, ma che però sarebbe giunto a conclusioni opposte: “David Rossi non si è suicidato, David Rossi è stato ucciso” (GUARDA IL VIDEO).

“Per effettuare la nuova consulenza con la versione 6.0 del software di Virtual Crash – al contrario della simulazione della Sapienza realizzata con una versione obsoleta del software 3.0, sono stati effettuati almeno un migliaio di tentativi di simulazioni… abbiamo impiegato dalle 85 alle 90 ore” spiega l’ingegnere forense: “David è stato trattenuto per i polsi e poi lasciato”.

“Durante il lavoro giornalistico, la trasmissione ha costantemente aggiornato la seconda Commissione parlamentare d’inchiesta sugli sviluppi più rilevanti, consentendole di avviare nuove indagini che oggi sembrano confermare integralmente la ricostruzione avanzata dagli ingegneri consultati da Le Iene: ‘Quella sera David Rossi ha incontrato qualcuno e con quel qualcuno è successo qualcosa di direi drammatico violento… lui in qualche modo è stato posizionato fuori dalla finestra e di fatto è stato lasciato cadere. Di sicuro non si è trattato di un suicidio’, afferma il presidente Gianluca Vinci”.

“Uno degli aspetti più significativi riguarda la rottura e la caduta l’orologio di Rossi – riportano ‘Le Iene’ – Come spiega Vinci: ‘Si arriva a questa conclusione studiando la caduta dell’orologio di David, ritrovato vicino al suo corpo, con i cinturini staccati dalla cassa, e per la prima volta si può affermare con certezza che l’orologio non si è rotto con l’impatto al suolo…’. E, aggiunge: ‘Il medico legale Roberto Manghi, che ha firmato la nuova relazione insieme al Ris di Roma, ha da subito chiarito che non era ferita a stampo, quella sul polso sx del Rossi, ma fatta con più movimenti a strappo e quindi c’era stata una presa prolungata su questo polso da parte di terze persone’, precisando che, grazie a un’analisi dettagliata del video che riprende la caduta del manager, ‘siamo riusciti a vedere sia la cassa che atterra prima del corpo, sia il cinturino che atterra successivamente'”.

“Il presidente della Commissione – anticipano ‘Le Iene’ – racconta che ‘è stata ricostruita la finestra di Rocca Salimbeni, con il laser scanner del Ris, è stata portata a Milano in un’importante azienda di crash test e ricostruendo tutta la scena si è visto che l’unico modo per staccare da entrambi i lati l’orologio al polso sinistro di un manichino e creare anche quelle lesioni che il Rossi aveva al polso, era trattenerlo e sospenderlo nel vuoto, dopodiché… per ottenere lo strappo dell’orologio vi è stata comunque una pressione forte fino all’ultimo da parte di qualcuno che lo tratteneva’. Durante i test svolti dal Ris di Roma poi si è potuto osservare che: ‘Ad un certo punto quando il peso sul manichino casca c’è la cassa che vola indietro e il cinturino che casca leggermente dopo più vicino alla finestra. Lo stupore del tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori che partecipava all’esperimento è notevole, nel vedere che l’orologio si rompe e cade separatamente dal corpo proprio dopo che il manichino è stato tenuto sospeso nel vuoto per i polsi…'”. Esperimento che smentirebbe un’altra spiegazione della rottura dell’orologio, data in passato, che vedrebbe il cinturino incastrarsi al piolino della finestra.

“La famiglia, rappresentata da Carolina – concludono ‘Le Iene’ – rivolge oggi un appello alla magistratura: ‘Noi chiediamo la riapertura delle indagini. L’omicidio non ha prescrizione’. E, con la voce spezzata dall’emozione, confida: ‘Beh, ho paura, ho paura di essere delusa di nuovo, è uno sfogo un po’ per tutte le cose che ci siamo sentite dire, è difficile, ma è difficile perché tredici anni fa la nostra famiglia è zompata per aria e le persone che invece hanno voluto che David morisse, tornano a casa dalle loro famiglie. Fanno Natale insieme, e mia mamma è sola. Ed è difficile farci i conti, vedere che finalmente qualcuno dimostra scientificamente che David è stato tenuto dai polsi da due persone, è stato lasciato cadere, è stato ucciso, è una roba molto forte per noi”.