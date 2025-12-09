Ultime News

Ferrero Rocher, una piramide dorata alta sei metri illumina il Natale milanese

MILANO (ITALPRESS) – Una piramide dorata alta sei metri illumina il Natale di Milano. Piazza San Carlo ospiterà fino al 4 gennaio l’installazione realizzata da Ferrero Rocher, in partnership con il Comune nell’ambito del bando “Natale a Milano 2025”, addobbata con migliaia di sfere dorate e avvolta da un nastro luminoso. L’albero sarà arricchito dalla presenza quotidiana di un calligrafo professionista che personalizzerà 8 mila palline dorate, con un nome o un messaggio di auguri, trasformandole in un omaggio per decorare il proprio albero o creare un piccolo dono per sé o per i propri cari. Cittadini, passanti e turisti hanno preso parte nel giorno dell’Immacolata alla cerimonia di accensione dell’albero, arricchita da un coro gospel che ha intonato i classici canti natalizi.
