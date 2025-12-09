Ultime News

Giappone, terremoto di magnitudo 7,5: diramata e revocata allerta tsunami

(Adnkronos) – Trenta persone sono rimaste ferite in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Giappone durante la notte, con conseguenti onde di tsunami di 70 cm. A dichiararlo è stata oggi la premier Sanae Takaichi. 

L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ha avvertito la popolazione che il sisma – inizialmente stimato a 7,6 – avvenuto in mare al largo della regione settentrionale di Aomori, alle 23:15 ora locale, potrebbe essere seguito da altre forti scosse nei prossimi giorni. 

“Ascoltate le informazioni della JMA e delle autorità locali per tutta la settimana, e preparatevi a evacuare se sentite una scossa”, ha affermato Takaichi. Un primo allarme tsunami per il rischio di onde fino a tre metri è stato prima ridimensionato, quindi revocato. 

