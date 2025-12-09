Ultime News

Inter-Liverpool, Calhanoglu esce dopo 10 minuti: cos’è successo

(Adnkronos) – Guai per l’Inter nel big match di Champions contro il Liverpool di oggi, martedì 9 dicembre. I nerazzurri hanno subito dovuto effettuare il primo cambio per un problema fisico di Calhanoglu: per il centrocampista turco, costretto a uscire dal campo dopo 11 minuti, dovrebbe trattarsi di un problema muscolare. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio. Dentro, al suo posto, Piotr Zielinski. 

Intorno alla mezz’ora, il secondo cambio per Chivu. Fuori Acerbi, anche per lui un problema fisico, e dentro Bisseck. 

