Sono stati sottoscritti oggi, alla presenza dell’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, gli Atti integrativi, valevoli per l’annualità 2027, alle Intese triennali 2024-2026 sulle funzioni che Regione Lombardia ha delegato a Province e a Città Metropolitana di Milano.

“Si tratta di strumenti concreti, che danno continuità allo svolgimento di funzioni articolate che Città Metropolitana e Province esercitano per conto di Regione Lombardia in materia di Protezione civile, funzioni ambientali, governo del territorio, ma anche turismo, cultura (con esclusione della Città Metropolitana) politiche sociali e vigilanza ittico-venatoria (con esclusione della Provincia di Sondrio, titolare della funzione), servizi portuali di Cremona e Mantova e trasporti; servizi per il lavoro – centri per l’impiego e collocamento mirato dei disabili, opere pubbliche e rete escursionistica della Lombardia” evidenzia Sertori.

“In base agli Atti integrativi sottoscritti oggi – continua – sono altresì incrementati ulteriormente i contributi regionali e la dotazione di personale a disposizione di Province e Città Metropolitana per l’esercizio di tali funzioni e si consolida in modo progressivo e articolato l’introduzione di standard di qualità finalizzati ad assicurare un crescente miglioramento nel livello di efficienza”.

Presenti il vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo e la consigliera delegata agli Affari istituzionali di Città Metropolitana Sara Bettinelli e i presidenti delle Province Luca Santambrogio (UPL-Unione Province lombarde e Monza e Brianza), Emanuele Moraschini (Brescia), Fiorenzo Bongiasca (Como), Roberto Mariani (Cremona), Alessandra Hofmann (Lecco), Fabrizio Santantonio (Lodi), Davide Menegola (Sondrio) e Marco Magrini (Varese) e i vicepresidenti Umberto Valois (Bergamo), Massimiliano Gazzani (Mantova) e Serafino Carnia (Pavia).

“Le Intese e i rispettivi Atti integrativi sottoscritti – conclude l’assessore Sertori – costituiscono un efficace strumento attraverso il quale Regione Lombardia ha messo a disposizione di Province e Città Metropolitana di Milano proprie risorse per un importo complessivo, sul quadriennio di validità degli stessi, pari a 78,5 milioni di euro, a conferma del proprio pieno sostegno ad attori istituzionali di primo piano nel concreto presidio dei territori destinati ad acquisire un nuovo ruolo nell’attuale contesto delle importanti riforme nazionali in corso in materia di Autonomia differenziata e di riforma degli Enti locali”.

© Riproduzione riservata