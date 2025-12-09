Ultime News

Nazionali

Roma, minorenne trovata senza vita in un cortile condominiale a Conca d’Oro

(Adnkronos) – Una ragazza di 15 anni è stata trovata senza vita nel cortile condominiale di un palazzo al civico 65 di viale Val Padana 65, in zona Conca d’Oro, intorno alle 9.50. All’arrivo dei sanitari del 118, la vittima, un’adolescente italiana, respirava a fatica ma è morta poco dopo.  

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la minorenne viveva nel palazzo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti dei distretti Fidene e San Basilio. L’ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio. 

