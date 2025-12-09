Super weekend di Coppa del Mondo per la scherma italiana con 10 medaglie

ROMA (ITALPRESS) – Super weekend di Coppa del Mondo per la scherma italiana che porta a casa 10 medaglie. Cinque ori e cinque bronzi con le donne assolute protagoniste con un tris storico di vittorie nelle tre gare individuali grazie a Martina Batini nel fioretto, Michela Battiston nella sciabola e Giulia Rizzi nella spada. La copertina del weekend spetta alle sciabolatrici, protagoniste di un momento che entra negli annali con il successo di Michela Battiston nel Grand Prix di Orléans, e il terzo posto della giovanissima Mariella Viale. Per entrambe una giornata memorabile: il primo trionfo in carriera per Battiston, il primo podio per la ventenne Viale. Poi la grande e continua conferma del fioretto, tornato anche dall’Asia con un bottino ricchissimo. A Busan, nella tappa femminile, è arrivato un doppio oro: quello individuale di Martina Batini, accompagnata sul podio da Martina Favaretto, bronzo e ancora una volta protagonista ad altissimo livello, e poi la vittoria della squadra, con il quartetto formato da Arianna Errigo, Anna Cristino, Martina Favaretto e Martina Batini, che ha letteralmente dominato la competizione. Grandi risultati anche a Fukuoka, in Giappone, dove il fioretto maschile ha prima festeggiato il bronzo del giovane Giulio Lombardi nell’individuale, e poi l’esaltante trionfo della squadra composta da Filippo Macchi, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Davide Filippi. Finale in bellezza con la spada. Detto del trionfo di Giulia Rizzi, ottimo anche il terzo posto del giovane Matteo Galassi, che a 20 anni colleziona il suo secondo podio nel circuito dei big. Infine, lo splendido terzo posto della squadra femminile, in formazione inedita con l’olimpionica Alberta Santuccio capitana delle giovani Lucrezia Paulis, Sara Maria Kowalczyk e Gaia Caforio. Dieci medaglie in un solo fine settimana testimoniano la qualità del lavoro dei Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Aquili e Andrea Terenzio per la sciabola femminile e maschile, Dario Chiadò e Diego Confalonieri per la spada femminile e maschile.

gm/azn

(fonte video: Fis)