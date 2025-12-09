Ultime News

9 Dic 2025 Calunnia e concorrenza sleale:
il tassista Carrera a processo
9 Dic 2025 Crollo prezzo latte, Piloni
e Carra: "Subito audizioni filiera"
9 Dic 2025 Abusata e sequestrata per 11 ore:
Difesa: "La credevamo una escort"
9 Dic 2025 Politecnico l'11 dicembre sette
nuovi laureati magistrali
9 Dic 2025 Convegno Diccap, i 6 premiati
del comando di Piazza Libertà
Video Pillole

Ue, Sberna: “Parole di Trump esortazione per prendere coscienza di sé”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che siano parole da pesare bene, penso che sia un’esortazione all’Europa a prendere coscienza di se stessa e giornate come queste credo che ci daranno l’opportunità di capire chi siamo e dove vogliamo andare. I conservatori in questo momento nella storia occupano un posto che penso potrà dire la sua”. Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, a margine degli ECR Study Days in corso a Roma, in merito alle parole di Trump sull’Europa.

