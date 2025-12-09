Ultime News

9 Dic 2025 Rapinò il Penny con la ex moglie e
minacciò il vigilante: condannato
9 Dic 2025 Cna Cremona all’Assemblea
Nazionale: confermato Costantini
9 Dic 2025 Bimba di 6 anni "abusata": "accuse
fragili", pm chiede l'assoluzione
9 Dic 2025 È corsa ai regali di Natale:
"Prima i genitori, poi il partner"
9 Dic 2025 Province e Regione,
rafforzata collaborazione
Nazionali

Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi: “Sempre pronto a elezioni, mi fido di lei”

(Adnkronos) – “Sono sempre pronto alle elezioni”. E’ quanto ha detto oggi, martedì 9 dicembre, Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda del Messaggero, di Repubblica e del Fatto, sull’attacco di Donald Trump, secondo cui il presidente ucraino starebbe “usando la guerra per non indire le elezioni”. Poi, subito prima di andare a Palazzo Chigi per un incontro con la premier Giorgia Meloni, Zelensky ha detto: “Mi fido di lei, ci aiuterà”.  

