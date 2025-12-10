Ultime News

10 Dic 2025 Il valore della sostenibilità,
incontro a Santa Monica
10 Dic 2025 25 anni di Arpa Lombardia,
i dati riferiti a Cremona
10 Dic 2025 Hallelujah Gospel Singers Cremona:
è iniziato il tour natalizio
10 Dic 2025 Maxi tamponamento in A21:
morto camionista 54enne
10 Dic 2025 Pandoro o panettone?
Scegli il tuo preferito
Amenta (Anci Sicilia) “Nessun dialogo con la Regione, isola piena di paradossi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Davanti a un aumento incredibile di flusso di denaro nelle casse della Regione Siciliana, di contro abbiamo i paradossi che accadono nei comuni siciliani: aumentano i comuni in dissesto e in predissesto, a fronte di una mancanza di sicurezza non possiamo assumere personale, ad esempio nella polizia locale, rispetto ad alcuni temi nelle politiche sociali abbiamo un riscontro che nei capitoli di spesa della nuova finanziaria che si prevede di approvare non ci sono fondi per le politiche sociali”. Così il presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, conversando con i giornalisti nella sala stampa dell’Ars, a Palermo, dove ha tenuto una conferenza. xd6/vbo/mca3

