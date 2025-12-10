Ultime News

10 Dic 2025 Sicurezza stradale: a Sospiro
uno spettacolo per i più piccoli
10 Dic 2025 Cucina italiana patrimonio Unesco,
i cremonesi: "Ce lo meritiamo"
10 Dic 2025 Proposta Forus: dismissione piscina
convertibile, spazio a una scoperta
10 Dic 2025 Visita e doni del Vespa
Club Cremona all’Anffas
10 Dic 2025 Un successo il meet and greet
di Pezzella e Vandeputte da A2A
Andrea Diprè finto capotreno per video su Youtube: denunciato dalla Polfer

(Adnkronos) –
È Andrea Diprè, l’ex avvocato trentino trasformatosi in youtuber, l’uomo di 51 anni che è stato denunciato dalla Polfer di Mestre (Venezia) per essersi finto capotreno sul regionale Venezia- Portogruaro Caorle. 

Diprè, presentandosi come un capotreno di Trenitalia, chiedeva agli ignari passeggeri di esibire i loro biglietti, li scansionava col suo telefonino e girava dei video che poi pubblicava su Youtube. “Gentili telespettatori, sono orgoglioso di lavorare per Trenitalia. Sono stato assunto come ‘capetto’ e controllore. Io li sgamo tutti, andiamo a vedere chi ha il biglietto. Tolleranza zero”, le parole pronunciate da Diprè sul treno prima di dirigersi verso i passeggeri. 

