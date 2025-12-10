Nel corso del 2024, Arriva Italia ha trasportato a Cremona 3,97 milioni di passeggeri, con 89 dipendenti e 103 veicoli.

L’impegno per la decarbonizzazione prosegue con decisione: grazie agli investimenti dedicati all’ammodernamento della flotta, a fine 2024 dei 103 mezzi della flotta, 11 erano elettrici, 71 a gasolio e 21 a metano (CNG). Un impegno proseguito nel 2025, anno in cui i mezzi elettrici sono passati da 11 a 31, rendendo così il 91% della flotta urbana elettrica. L’obiettivo è quello di raggiungere il 100% ad inizio 2026.

Arriva Italia, è una società che opera nel settore del trasporto pubblico locale in Valle d’Aosta e nelle province di Torino, Brescia, Bergamo, Lecco e Cremona, e nel trasporto degli studenti con disabilità nel territorio di Roma Capitale, e ha pubblicato la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità con la consulenza di Amapola Società Benefit, confermando una traiettoria di crescita e consolidamento orientata alla responsabilità all’innovazione e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Il 2024 è stato un anno di particolare rilievo per Arriva, che ha visto un nuovo slancio dei piani industriali con l’obiettivo di rafforzare in modo significativo la presenza nel mercato italiano, pianificando nuovi e importanti investimenti sul territorio.

“La transizione energetica sta ridefinendo il nostro modo di operare: stiamo valutando nuove soluzioni, dal biometano ad altri carburanti alternativi, per offrire un servizio di trasporto pubblico sempre più sostenibile, efficiente e affidabile. Allo stesso tempo investiamo nelle nostre persone, promuovendo diversità, inclusione, formazione e sicurezza, perché sono la risorsa più strategica per le sfide future – dichiara Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia -. Il nostro impegno quotidiano è rivolto ai quasi 50 milioni di passeggeri che nel 2024 hanno scelto i nostri servizi, a cui continuiamo a garantire qualità, innovazione e un’esperienza di mobilità moderna e sicura.”

LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA’

Con l’edizione 2024, Arriva Italia compie un nuovo passo avanti nella rendicontazione, adottando volontariamente gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), pur non essendo ancora soggetta a obblighi normativi. Il report si basa sul principio della doppia materialità, combinando la valutazione degli impatti ambientali con l’analisi dei rischi e delle opportunità di natura economica. Anche quest’anno il Bilancio è stato sottoposto a assurance esterna, e il calcolo delle emissioni climalteranti è stato verificato da un ente terzo indipendente. Sono inoltre presenti informazioni relative alla gestione dei fornitori significativi, elemento centrale per garantire una catena di fornitura solida e resiliente.

In continuità con quanto realizzato nel 2023, sono stati pubblicati anche sei report territoriali, dedicati alle aree in cui Arriva Italia opera, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e valorizzare le performance locali.

© Riproduzione riservata