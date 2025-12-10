Artigiano in Fiera, inaugurato stand del Trentino

(Adnkronos) – 1.300 mq di stand nel Padiglione 1 e 41 aziende artigiane, sei in più rispetto al 2023. È stato inaugurato ufficialmente questa mattina lo stand del Trentino alla 30esima edizione de L’Artigiano in Fiera. All’iniziativa hanno partecipato l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni, e Maurizio Rossi, ceo di Trentino Marketing, insieme ai rappresentanti delle principali realtà economiche e associative coinvolte nell’organizzazione. Nel pomeriggio il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha visitato lo stand. “Questo comparto rappresenta una parte fondamentale della nostra identità. Le aziende che espongono qui sono ambasciatrici del Trentino e del suo saper fare: il loro successo è anche il successo dell’intero sistema territoriale” ha detto Fugatti.

“Questa presenza così articolata e partecipata dimostra la capacità del Trentino di presentarsi in modo unitario, valorizzando allo stesso tempo artigianato, turismo e qualità agroalimentare – ha aggiunto l’assessore Failoni -. Artigiano in Fiera è un’opportunità preziosa per raccontare i nostri valori, la creatività delle imprese e il legame profondo con il territorio. Come Provincia abbiamo voluto investire ulteriori risorse per accogliere tutte le realtà artigiane che hanno fatto domanda: un segnale di grande vitalità, di voglia di esserci e di rappresentare con forza l’identità del nostro territorio”.

Nel corso della presentazione Andrea De Zordo, presidente dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese, ha richiamato l’attenzione sull’arte che caratterizza il lavoro degli artigiani trentini, sottolineando come la loro straordinaria capacità creativa e la forte volontà di essere presenti in fiera si riflettano nella crescita delle imprese partecipanti. Il presidente dell’Associazione Ristoratori del Trentino, Marco Fontanari, ha sottolineato il valore della presenza della ristorazione nello stand, fondamentale per raccontare la cultura gastronomica trentina attraverso l’esperienza diretta, ricordando anche come proprio oggi la cucina italiana sia entrata ufficialmente nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.

Antonio Intiglietta presidente Ge.Fi. ha voluto ricordare gli esordi della manifestazione, esprimendo un particolare apprezzamento per la partecipazione consolidata del Trentino, presente fin dalle prime edizioni. “Quella del Trentino è una presenza di qualità, una partecipazione che sta davvero all’origine della fiera: è anche grazie al vostro contributo che è nata l’idea di legare la fiera ai territori”, così il presidente ha ringraziato la Provincia per il sostegno e per l’impegno che rende possibile la forte presenza trentina. Infine Maurizio Rossini, ceo di Trentino Marketing, ha richiamato la centralità della collaborazione tra filiere — turismo, artigianato e agroalimentare — come strumenti di promozione integrata del territorio, sottolineando come la presenza trentina ad Artigiano in Fiera sia progressivamente cresciuta negli anni grazie a una solida sinergia tra pubblico e privato.

Accanto alle imprese artigiane, è presente anche uno spazio istituzionale dedicato alla promozione del territorio, curato da Trentino Marketing e Trentino Sviluppo, con la collaborazione dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese del Trentino e del Servizio artigianato e commercio della Provincia autonoma di Trento. Partecipano inoltre il Consorzio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta e le Apt Val di Fiemme – Val di Cembra e Val di Fassa, con le proposte turistiche dell’inverno trentino. Lo spazio ospita anche una rinnovata Osteria Tipica Trentina, che propone piatti della tradizione in abbinamento ai vini autoctoni e ai prodotti certificati dei consorzi: le trote e i salmerini di Astro, i formaggi del Gruppo Formaggi del Trentino, la frutta di Melinda e La Trentina, e le grappe dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino.

La fiera rimarrà aperta fino al 14 dicembre, l’ingresso è gratuito: i nuovi visitatori possono ottenere il proprio pass sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click: basta inserire la propria email nella sezione ‘Ottieni il tuo pass gratuito’ per ricevere il qr code da salvare sul cellulare e mostrare all’ingresso. Chi è già iscritto alla community, ha visitato le scorse edizioni o è cliente della piattaforma digitale, invece, ha già ricevuto il biglietto d’accesso direttamente via e-mail. L’esposizione è raggiungibile tramite la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante ferroviario Trenord e l’alta velocità con Italo. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto.