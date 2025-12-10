Blitz Palermo, procuratore capo De Lucia “Impedire a Cosa nostra di rafforzarsi”





PALERMO (ITALPRESS) – “La storia di Cosa nostra non ha un inizio e una fine, quindi l’attività investigativa dello Stato nei confronti dell’organizzazione mafiosa ha le stesse caratteristiche”. A dirlo è il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia a margine di una conferenza stampa in Questura, relativamente all’operazione antimafia e antidroga svoltasi nella notte. “È stata un’operazione importante, ma come questa lo sono quelle che ci sono già state e quelle che ci saranno – prosegue De Lucia, – È fondamentale continuare a esercitare una pressione forte sul territorio per impedire all’organizzazione di rafforzarsi e tornare ai tempi in cui era veramente forte. Sappiamo bene che il numero delle estorsioni è sensibilmente superiore rispetto alle denunce: i commercianti devono comprendere che non solo esistono forze di polizia responsabili e professionali che possono proteggerli, ma soprattutto che esiste e non da ora una legislazione di aiuto a chi denuncia”. xd8/vbo/mca3

© Riproduzione riservata