Ultime News

10 Dic 2025 Carabinieri sugli autobus,
servizi mirati di controllo
10 Dic 2025 Per la fibrillazione atriale
al lavoro "l'elettricista del cuore"
10 Dic 2025 Inaugurata la Mostra
dei Presepi a Casalmorano
10 Dic 2025 Da Leicester a Cremona
per incontrare Jamie Vardy
10 Dic 2025 Rkomi in concerto
al Ponchielli il 12 dicembre
Nazionali

Champions, oggi Juventus-Pafos: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, i bianconeri affrontano il Pafos nella sesta giornata della fase campionato. I bianconeri hanno vinto l’ultima sfida di campionato contro il Bodo Glimt e contro la squadra cipriota dovranno agguantare tre punti fondamentali per la qualificazione ai playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Juve-Pafos, in campo stasera alle 21:  

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti 

Pafos (3-4-1-2) Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir; Oršić; Quina, Anderson Silva. All. Carcedo 

Juventus-Pafos sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...