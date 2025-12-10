Nella Sala Coppetti di Cremona Solidale è stato presentato il libro “Compagni di felicità”. L’Associazione VETeris (Associazione Italiana Geriatri e Veterinari per gli Interventi Assistiti con gli Animali) sta sviluppando progetti destinati a tutto il territorio nazionale, insieme ad iniziative di carattere sia divulgativo che scientifico.

L’obiettivo primario è quello di promuovere un approccio “One Health”, perseguendo la qualità di vita e la salute di anziani e animali attraverso la realizzazione sistematica e progettuale di Interventi Assistiti con gli Animali ed il sostegno all’adozione e gestione consapevole degli animali domestici.

Presente anche l’assessore comunale con delega al benessere animale, Simona Pasquali.