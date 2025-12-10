Giuli “La cucina italiana è campione del mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ come quando si vince la Coppa del Mondo, la cucina italiana è campione del mondo. Immaginatevi gli italiani come esultano quando si vincono trofei di questa importanza, è successo questo, hanno riconosciuto doverosamente la cucina italiana come un patrimonio immateriale dell’umanità”. Lo ha detto il ministro della cultura, Alessandro Giuli, commentando il riconoscimento Unesco alla cucina italiana al Colosseo.

xc7/ads/mca1