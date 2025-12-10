Ultime News

10 Dic 2025 Sicurezza stradale: a Sospiro
uno spettacolo per i più piccoli
10 Dic 2025 Cucina italiana patrimonio Unesco,
i cremonesi: "Ce lo meritiamo"
10 Dic 2025 Proposta Forus: dismissione piscina
convertibile, spazio a una scoperta
10 Dic 2025 Visita e doni del Vespa
Club Cremona all’Anffas
10 Dic 2025 Un successo il meet and greet
di Pezzella e Vandeputte da A2A
Giuli “La cucina italiana è campione del mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ come quando si vince la Coppa del Mondo, la cucina italiana è campione del mondo. Immaginatevi gli italiani come esultano quando si vincono trofei di questa importanza, è successo questo, hanno riconosciuto doverosamente la cucina italiana come un patrimonio immateriale dell’umanità”. Lo ha detto il ministro della cultura, Alessandro Giuli, commentando il riconoscimento Unesco alla cucina italiana al Colosseo.

