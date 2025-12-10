Presso il Centro Pastorale Antonio Maria Ripari”, alle ore 11 di lunedì 8 dicembre 2025 è stata inaugurata la 18ª edizione della Mostra dei Presepi di Casalmorano.

Antonio Martellotta, Presidente del “Gruppo Amici del Presepio” di Casalmorano, ha aperto la cerimonia di inaugurazione ringraziando i Volontari che si sono spesi in questi mesi per la realizzazione della mostra e le autorità civili presenti, il Parroco e coloro che hanno voluto partecipare alla cerimonia.

Hanno quindi preso la parola il Sindaco Giuseppe Vezzini e il Parroco don Mario Bardelli che oltre ad aver elogiato la qualità delle opere esposte hanno sottolineato l’importanza e la valorizzazione del presepe nella nostra tradizione, ribadendo i ringraziamenti al Presidente e ai Volontari che si sono prodigati nel realizzare questa mostra che, ogni anno, presenta sempre nuovi presepi.

Dopo la benedizione dei Partecipanti e dei presepi esposti, è stato tagliato il nastro, aprendo ufficialmente la mostra che è composta da circa un centinaio di presepi, ognuno con le proprie caratteristiche e il proprio stile: si spazia da presepi “popolari”, che rappresentano la scena della natività in ambientazioni a noi familiari come cascine o borghi di montagna, a presepi “palestinesi”, ambientati in un paesaggio tipicamente orientale.

Tra le opere più particolari ci sono: un presepe che rappresenta la città di Venezia, uno che riproduce una cascina tipica lombarda dei primi del novecento e che simula anche una vera nevicata, uno che è inserito in un Vangelo aperto e, infine, uno che cerca di attualizzare il presepe tradizionale inserendo le statue che riproducono la Sacra Famiglia in un giardino dove trovano spazio anche le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici a ricordare a tutti noi l’importanza della tutela del creato.

I presenti hanno così potuto ammirare le opere in mostra e, al termine del percorso espositivo, condividere un momento di convivialità. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 11 gennaio: nelle domeniche e nei giorni festivi dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, il giorno di Natale dalle 15.30 alle 19, il 1 gennaio dalle 14.30 alle 19.

Per gruppi o comitive è possibile prenotare la visita anche nei giorni feriali chiamando i numeri 339 7427481 oppure 0374 340930.

