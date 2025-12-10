La Fed taglia i tassi di 25 punti base: terzo calo consecutivo nel 2025

(Adnkronos) – La Federal Reserve statunitense taglia di 25 punti base i tassi d’interesse. Si tratta del terzo calo consecutivo quest’anno. La Fed segnala preoccupazioni per il mercato del lavoro nonostante l’inflazione resti elevata e mentre i dazi del presidente degli Usa Donald Trump continuano a pesare sull’economia.

Il taglio di un quarto di punto percentuale porta i tassi a un intervallo compreso tra 3,50% e 3,75%, ma il percorso futuro è meno certo. Le divisioni all’interno della banca centrale si sono approfondite: due funzionari hanno votato per mantenere invariati i tassi, mentre un altro responsabile di politica monetaria ha chiesto una riduzione più ampia.

I tassi d’interesse della sono “al livello giusto” in attesa di capire quale direzione prenderà l’economia americana. Ad affermarlo è il presidente della Fed, Jerome Powell. “Siamo ben posizionati per determinare l’entità e il calendario di eventuali nuovi aggiustamenti, in base all’evoluzione dei dati economici e delle nostre prospettive”, sottolinea Powell durante una conferenza stampa.

La decisione di abbassare i tassi per la terza volta consecutiva non è stata semplice, considerando la situazione economica degli Stati Uniti, ha poi detto Powell. “La discussione è stata serrata ma dobbiamo prendere una decisione. Si spera sempre che i dati ci permettano di avere una visione chiara, ma nella situazione attuale”, ha spiegato, aggiungendo che la Fed si trova ad affrontare al tempo stesso un’inflazione elevata e un tasso di disoccupazione più alto, un conflitto tra i due mandati dell’istituzione.

L’economia statunitense, ha spiegato ancora Powell, ha bisogno di diversi anni in cui i salari crescano più rapidamente dell’inflazione affinché i consumatori possano far fronte al costo della vita.

Powell ha osservato che la politica della Fed mira a ridurre l’inflazione e favorire un’economia solida in cui i salari reali aumentino, una situazione che permetterebbe alle “persone di iniziare a sentirsi più tranquille riguardo alla loro capacità di affrontare le spese”.