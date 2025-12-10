Ultime News

10 Dic 2025 Raffica di furti di profili
WhatsApp: come tutelarsi
10 Dic 2025 Dipendenze, 91 i minorenni in cura
al Serd: il più giovane ha 12 anni
10 Dic 2025 Trovato Oliver: le segnalazioni e
il drone dell'esperta fanno centro
9 Dic 2025 Calunnia e concorrenza sleale:
il tassista Carrera a processo
9 Dic 2025 Crollo prezzo latte, Piloni
e Carra: "Subito audizioni filiera"
Nazionali

Nobel, Machado non parteciperà a cerimonia premiazione

(Adnkronos) – La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per oggi a Oslo. Lo ha annunciato l’Istituto Nobel.  

Machado, che ieri ha annullato la conferenza stampa che aveva in programma, sarà rappresentata dalla figlia Ana Corina Sosa Machado alla cerimonia di premiazione.  

“Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ritirare il premio a nome della madre”, ha dichiarato all’emittente radiofonica norvegese Nrk il direttore dell’Istituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, aggiungendo:. “Sarà la figlia a pronunciare il discorso scritto da Maria Corina stessa”. 

