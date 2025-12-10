Ultime News

10 Dic 2025 Il valore della sostenibilità,
incontro a Santa Monica
10 Dic 2025 25 anni di Arpa Lombardia,
i dati riferiti a Cremona
10 Dic 2025 Hallelujah Gospel Singers Cremona:
è iniziato il tour natalizio
10 Dic 2025 Maxi tamponamento in A21:
morto camionista 54enne
10 Dic 2025 Pandoro o panettone?
Scegli il tuo preferito
Nazionali

Non c’è parcheggio? La Ferrari può stare in balcone

(Adnkronos) – Non c’è parcheggio? Allora metto la Ferrari in terrazzo. A Vienna lo spazio per parcheggiare scarseggia nel quartiere Floridsdorf e un 28enne si ingegna per piazzare la sua Ferrari da 400mila euro in balcone. Gli abitanti della zona hanno visto una gru sollevare il bolide da 830 cavalli. 

 

Amar Dezic, concessionario nella capitale austriaca, ha acquistato l’appartamento a marzo. Avrebbe voluto due posti auto, ma ne ha ottenuto uno solo e l’ha utilizzato per una Smart. La Ferrari, però, non poteva rimanere per strada. E quindi è stata trasportata davanti al salotto. Tutto bene? No, decisamente. Gli altri condomini si sono allarmati per i rischi di incendio e ed eventuali danni all’edificio. Dopo l’intervento delle autorità il bolide è stato rimosso. 

