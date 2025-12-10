CremonaOggi.it accende lo spirito delle feste con un’iniziativa pensata per accompagnare voi lettori, giorno dopo giorno, fino a Natale. Un modo semplice per sentirsi più vicini, condividere tradizioni, gusti, ricordi e aspettative legate al periodo più luminoso dell’anno.

Una festività dal grande valore religioso, ma che porta con sé anche quell’attesa frizzante, quella piacevole frenesia che ci fa pregustare giornate speciali, tra famiglia, sapori, profumi e piccoli riti.

Da oggi, sulla pagina Instagram di CremonaOggi (@cremona_oggi), troverete ogni giorno una storia con un sondaggio dedicato al Natale: due opzioni, due tradizioni, due preferenze da mettere a confronto. A voi il compito di scegliere quella che più vi rappresenta.

Panettone o pandoro? Cenone della Vigilia o pranzo del 25? Sarete proprio voi, con un semplice tap, a decretare giorno per giorno i vincitori.

E non finisce qui: l’indomani, allo scadere della storia, pubblicheremo un articolo qui, su CremonaOggi.it, in cui sveleremo l’esito del sondaggio del giorno precedente. Scopriremo insieme quale preferenza ha conquistato i lettori: non solo chi ci segue da Cremona e provincia, ma anche dalle tante altre città italiane — e, perché no, da qualche angolo del mondo.

COME PARTECIPARE

Segui la nostra pagina Instagram @cremonaoggi

Presta attenzione alla nostra storia

Vota la tua opzione preferita

L’indomani torna qui, su CremonaOggi.it, per scoprire il risultato.

Un piccolo appuntamento quotidiano per sorridere, confrontarci e vivere insieme questo cammino verso il Natale.

© Riproduzione riservata