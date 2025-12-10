San Raffaele, Fontana “Valuteremo risultati ispezioni, nulla da nascondere”





MILANO (ITALPRESS) – “A breve avremo sicuramente dei dettagli e cercheremo di capire. Ma soprattutto cercheremo di fare in modo che venga messa una pezza al più presto possibile, perché è fondamentale che la funzionalità riprenda immediatamente”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un incontro a Milano tra gli studenti delle scuole lombarde e il campione olimpico e velocista Marcell Jacobs rispondendo ai giornalisti in merito alle ispezioni all’ospedale San Raffaele di Milano dopo i disordini verificatisi nel reparto cure intensive tra il 6 e il 7 dicembre scorsi. Interpellato poi sulla richiesta da parte delle opposizioni di riferire in aula, Fontana ha risposto “valutiamo di cosa si tratta: non abbiamo nulla da nascondere, ma prima facciamo l’indagine e capiamo cosa è successo”. xh7/vbo/mca3

