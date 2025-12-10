Trump e il bagno occupato sull’Air Force One: “C’è qualcuno lì dentro?”

(Adnkronos) – Trump parla con i giornalisti a bordo dell’Air Force One e (inavvertitamente) blocca una persona all’interno del bagno dell’aereo presidenziale. L’insolito siparietto è avvenuto mentre volava in Pennsylvania, per il suo primo comizio pubblico dopo mesi.

Il presidente era diretto a Mount Pocono per tenere un discorso sull’economia. Durante il volo, ha risposto alle domande dei giornalisti riuniti. Ma durante la diretta streaming si sente un oggetto sbattere ripetutamente contro l’Air Force One e Trump rimproverare un giornalista: “Dovrai andarci piano con quella cosa. È un aereo del governo, ma ci tengo a tenerlo in buone condizioni”.

Pochi secondi dopo, è stato colpito accidentalmente dalla porta del bagno mentre qualcuno usciva. Trump inizialmente è sembrato confuso, ma poi ha ironizzato: “Oh, salve. Qualcuno è lì dentro”, ha detto facendo scoppiare a ridere gli altri sull’aereo. “Vieni fuori”, ha aggiunto dopo aver bussato.

Il video è diventato presto virale sui social, con meme e commenti sul gran senso dell’umorismo del presidente.