Per il terzo anno consecutivo la scuola Primaria Sant’Ambrogio di Cremona ha partecipato ad un’iniziativa speciale dedicata all’invio dei loro pensieri e disegni destinati alle persone care. L’attività ha avuto l’obiettivo di far riscoprire ai bimbi il piacere della scrittura e di dedicare un pensiero attraverso un disegno o una lettera per trasmettere emozioni.

La referente filatelica territoriale di Poste Italiane ha incontrato gli alunni delle classi IV e V, presso la scuola e ha raccontato loro la storia della Posta e del francobollo, dalla sua nascita alla sua evoluzione. Un viaggio nel tempo in cui è emersa anche l’importanza di scrivere e spedire un messaggio o un pensiero ad una persona cara affidando tutte le emozioni alle parole scritte.

Occasione per riflettere sulla comunicazione digitale e la comunicazione “tradizionale”, il piacere di scrivere un messaggio emozionale con carta e penna, lasciando una traccia indelebile

Questa mattina, i bambini sono stati ospiti presso l’ufficio postale di Cremona Centro dove hanno affrancato e spedito le loro lettere.

“Con grande piacere abbiamo accolto la proposta offerta da Poste Italiane ai nostri studenti – hanno dichiarato le docenti – i nostri alunni sono stati piacevolmente coinvolti dall’intervento in classe che li ha trasportati in un viaggio nel passato attraverso il racconto di come i nonni e i bisnonni comunicavano. La scoperta delle lettere e delle cartoline usate per comunicare e dei francobolli che rappresentano il costo del viaggio della corrispondenza, li ha piacevolmente stupiti e interessati. Tenere viva la scrittura attraverso un mezzo che si può ancora sentire e toccare rappresenta per i nostri alunni una piccola ma grande opportunità”.

“In collaborazione con le docenti, abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa, che negli scorsi anni ha avuto grande riscontro – ha dichiarato Christian Santonocito, Direttore di Filiale di Cremona – Vogliamo dare valore alle parole scritte, al messaggio che non viaggia in rete ma che arriva direttamente a casa consegnato dal postino di zona. Nell’era del “virtuale” è importante insegnare il valore della scrittura; un biglietto che viene ritrovato in un cassetto o una cartolina impolverata che a distanza di anni portano alla mente ricordi ed emozioni”.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini anche nei momenti di condivisione e gioia comunitaria.

