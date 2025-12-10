Anche quest’anno, come già avvenuto nel 2023 e nel 2024, il Vespa Club Cremona ha voluto rinnovare il proprio gesto di solidarietà facendo visita all’Anffas di via Gioconda, indossando la consueta divisa natalizia. Quello che inizialmente era nato come un semplice incontro è ormai divenuto un appuntamento irrinunciabile, atteso con gioia sia dai membri del club che dai ragazzi dell’Anffas, che accolgono i vespisti con affetto sincero e grande entusiasmo.

La delegazione, rigorosamente in sella a splendidi esemplari di vespe d’epoca, ha portato in dono cappelli e sciarpe: oggetti utili per affrontare il freddo, ma pensati soprattutto per trasmettere vicinanza e conforto. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che conferma l’impegno del Vespa Club nel coltivare un rapporto autentico con la comunità e nel sostenere ogni giorno chi si dedica all’inclusione e al benessere delle persone con disabilità.

Un dono che non scalda soltanto l’inverno, ma contribuisce a rafforzare, anno dopo anno, un profondo legame di amicizia e reciprocità.

© Riproduzione riservata