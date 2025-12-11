Ascolti tv, successo per Benigni: quasi 4 milioni per ‘Pietro’ su Rai1

(Adnkronos) – Ottimo risultato per Roberto Benigni che con il suo speciale ‘Pietro – Un Uomo nel Vento’ ha dominato la prima serata di ieri. L’evento, trasmesso su Rai1, ha raccolto davanti al video 3.968.000 spettatori, pari a uno share del 24,4%, segnando punte di ascolto di oltre 4 milioni e 900 mila spettatori e superiori al 27% di share.

Medaglia d’argento per Canale 5 che con la serie ‘La notte nel cuore’ ha conquistato 2.357.000 spettatori, pari al 15,1% di share mentre Rai3 con ‘Chi l’ha Visto?’ ha incollato allo schermo 1.225.000 spettatori, con uno share del 7,7%.

Fuori dal podio troviamo Tv8 con Champions League – Real Madrid-Manchester City che ha registrato 1.155.000 spettatori e il 5.9% di share mentre ‘Con Air’ su Rai2 ha intrattenuto 625.000 spettatori, raggiungendo il 3,6% di share. A seguire Italia 1 con ‘Interstellar’ (602.000 spettatori, 4,3% share); Nove con ‘La Corrida’ (573.000 spettatori, 4,2% share); La7 con ‘L’uomo della pioggia’ (453.000 spettatori, 2,6% share); Rete 4: con ‘Realpolitik’ (421.000 spettatori, 3,2% share).

In access prime time Canale5 con ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 5.210.000 spettatori (25,2% share) mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha raggiunto 4.597.000 spettatori (22,2% share).