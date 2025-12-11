Ultime News

Nazionali

Ballando, Andrea Delogu in ospedale dopo la puntata: “Stavo troppo male”

(Adnkronos) –
Andrea Delogu è finita in ospedale dopo la puntata di Ballando con le stelle di sabato 6 dicembre. La conduttrice ha raccontato, in una clip di Ballando segreto, di aver affrontato l’esibizione con la febbre quasi a 39. “Ci ho ballato sopra, ho sudato tanto perché ho preso anche le medicine. Dopo la puntata stavo molto male e allora mi sono fatta accompagnare in ospedale”. 

La concorrente, in gara con Nikita Perotti, non aveva alcuna intenzione di mollare per questo motivo ha preferito non dire nulla in puntata per evitare un rischio di squalifica. “Ai medici ho chiesto di salvarmi la vita così da poter partecipare alla semifinale e mi hanno detto ‘scusami, tu non puoi stare sudata, al freddo, con un vestitino’. Ho risposto che altrimenti mi avrebbero squalificato”.  

La conduttrice ha raccontato di essere rimasta a riposo per recuperare tutte le forze in vista della prossima puntata: “È venuto lui qua a casa”, ha concluso Delogu, indicando il maestro di ballo che si sta prendendo cura di lei “le porto colazioni e medicine”, ha detto Perotti.  

