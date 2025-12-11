Donnarumma: “Risultato netto positivo nel 2025”

(Adnkronos) – “Il 2025 dovremmo avere un risultato netto positivo, recuperando la perdita di 200 milioni di euro del 2024’”. Ad affermarlo è l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Antonio Donnarumma, in occasione della presentazione del Piano 2025-2029, che aggiunge: “Stiamo facendo un grande sforzo per non aumentare i prezzi dei biglietti, che non aumentano da molto tempo”.

“Il primo anno del Piano Strategico ha dimostrato la capacità del Gruppo Fs di tradurre la visione industriale in risultati tangibili e misurabili”. “La concretezza del nostro impegno è testimoniata dai 18 miliardi di euro di investimenti realizzati nel 2025 e dalla nostra capacità di sfruttare appieno i fondi per la ripresa: abbiamo già investito 18 miliardi di euro del Pnrr, di cui sette nell’ultimo anno. Parallelamente, abbiamo impresso una svolta decisiva all’ammodernamento della flotta, elemento fondamentale per garantire qualità del servizio e centralità del viaggiatore, con l’introduzione di 241 nuovi mezzi tra treni e autobus. Questo insieme di interventi, accompagnato dal rafforzamento della gestione operativa, sta già producendo risultati concreti: la puntualità dell’Alta Velocità è aumentata di 3 punti percentuali e gli infortuni gravi si sono ridotti del 35%”, sottolinea.”È stata inoltre avviata – conclude Donnarumma – una profonda trasformazione industriale: abbiamo riorganizzato la governance del Gruppo, reso operative le nuove Business Unit, lanciato la Scuola Fs e definito un Piano Tecnologico da 20 miliardi di euro al 2034 per digitalizzare la rete, rafforzare la sicurezza dell’infrastruttura e migliorare la gestione dei cantieri. Si tratta di un cambiamento strutturale che sta rendendo i processi più chiari, il coordinamento più efficace e la nostra capacità esecutiva più solida. Il nostro obiettivo è ben delineato: costruire un sistema ferroviario moderno, affidabile e competitivo, in grado di sostenere la crescita dell’Italia nei prossimi decenni”.

“Indosso abiti dei ferrovieri con berretto e cravatta perché voglio rappresentarli tutti i nostri lavoratori” sottolinea.