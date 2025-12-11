Ultime News

Ecr, Urso “Ruolo fondamentale per realizzare maggioranza pragmatica in Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo del gruppo conservatore europeo è fondamentale per realizzare nel parlamento europeo la nuova maggioranza responsabile e pragmatica di centro destra che metta insieme il partito popolare europeo e le altre forze liberali con gli altri gruppi di destra, così com’è avvenuto nelle votazioni del primo pacchetto omnibus”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine del suo intervento agli Ecr Study Days, a Roma. “Finalmente è possibile realizzare”, ha aggiunto parlando del settore dell’auto, “nelle tre istituzioni del trilogo europeo una piena sintonia e convergenza decisionale, sbloccando il processo di riforma in Europa”.

