Ultime News

11 Dic 2025 Auto esce di strada a San Bassano
Due donne ferite, se la caveranno
11 Dic 2025 Nutrie, il sindaco Marchi:
"Non ci resta che mangiarle"
11 Dic 2025 Assolto da omissione di soccorso:
"la santella gli impedì la visuale"
11 Dic 2025 Magistrati: nasce il Comitato
per il no al referendum
11 Dic 2025 15enne palpeggiata sulle natiche:
due anni per violenza sessuale
Nazionali

Europa League, Celtic-Roma 0-3 e Celta Vigo-Bologna 1-0 – Diretta

(Adnkronos) – Serata di Europa League per Roma e Bologna. Oggi, giovedì 11 dicembre, i giallorossi volano in Scozia per sfidare il Celtic, mentre i rossoblù sono impegnati in Spagna contro il Celta Vigo, nella sesta giornata della seconda competizione continentale. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta 1-0 contro il Cagliari in campionato, mentre quella di Italiano ha pareggiato per 1-1 all’Olimpico contro la Lazio. 

Nella prossima giornata di Europa League la Roma ospiterà lo Stoccarda, mentre il Bologna se la vedrà al Dall’Ara con il Celtic. 

 

