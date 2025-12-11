Fs, nel 2025 18 mld investiti, 241 mezzi consegnati e 35 mila treni riportati in orario

(Adnkronos) – Investimenti senza precedenti con oltre 18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa 7 dedicati all’attuazione del Pnrr. Più di 35mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità Av di circa 3 punti percentuali. Decarbonizzazione dei consumi energetici grazie alla nascita di Fs Energy. Insieme a un aumento dei passeggeri a livello nazionale (577 mln) e internazionale (253 mln, +15% vs. 2024) e a un avanzamento del rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale tra treni e autobus, fra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione. Nel primo anno di attuazione del Piano Strategico 2025–2029, il Gruppo Fs ha avviato una traiettoria di trasformazione industriale e di sviluppo infrastrutturale con un’accelerazione decisiva nella qualità del servizio, promuovendo una mobilità sempre più moderna, sostenibile e orientata al viaggiatore. Questi risultati rappresentano le fondamenta della traiettoria di lungo periodo delineata nell’aggiornamento del Piano Strategico, che prevede ulteriori investimenti per 177 miliardi di euro nel periodo 2026–2034. L’aggiornamento del Piano Strategico 2025–2029 è stato presentato oggi, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, e dal presidente, Tommaso Tanzilli. Alla presentazione è intervenuto il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Il Piano Strategico e il relativo aggiornamento puntano a generare valore sostenibile nel lungo periodo, rafforzando la solidità finanziaria del Gruppo e la capacità di sostenere un volume di investimenti inedito per dimensione e impatto sul sistema della mobilità. Confermati anche gli obiettivi economici fissati al 2029: 20 miliardi di euro di ricavi, 3,5 miliardi di euro di ebitda e un risultato netto pari a 500 milioni di euro, coerenti con la traiettoria di crescita prevista per i prossimi anni.