Ultime News

11 Dic 2025 Auto esce di strada a San Bassano
Due donne ferite, se la caveranno
11 Dic 2025 Nutrie, il sindaco Marchi:
"Non ci resta che mangiarle"
11 Dic 2025 Assolto da omissione di soccorso:
"la santella gli impedì la visuale"
11 Dic 2025 Magistrati: nasce il Comitato
per il no al referendum
11 Dic 2025 15enne palpeggiata sulle natiche:
due anni per violenza sessuale
Nazionali

Generali, De Mattia (ex Bankitalia): “Addio a Natixis? Fatto positivo, operazione diffusamente criticata”

(Adnkronos) – Quella di Natixis-Generali “era un’operazione che trovava diverse critiche e in alcuni aspetti erano critiche fondate nell’ambito dell’assetto societario delle Generali: se viene meno questa operazione, tutto sommato si determina una situazione nella quale si possano effettuare convergenze per trovare, se sarà necessario, delle soluzioni alternative”. Così spiega all’Adnkronos l’analista economico, editorialista ed ex di Bankitalia, Angelo De Mattia, parlando dell’addio di Generali a Natixis nella creazione della joint venture.  

Premettendo che bisogna capire “quali sono i motivi della rottura delle trattative”, De Mattia spiega che quell’operazione “presentava molti aspetti che erano sostanzialmente oggetto di critiche” e sottolinea: “Se viene meno un’operazione che è stata diffusamente criticata oppure è stata oggetto di necessità di chiarimenti, allora secondo me alla fine è un fatto positivo”, conclude.  

