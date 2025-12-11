Il MoMA di New York celebra Carlo Rambaldi nel centenario della nascita





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Museum of Modern Art di New York ha inaugurato mercoledì sera la grande retrospettiva dedicata a Carlo Rambaldi, maestro indiscusso degli effetti speciali e tre volte premio Oscar, nel centenario della sua nascita. La rassegna, organizzata da MoMA in collaborazione con Cinecittà e con il sostegno del Ministero della Cultura italiano, presenta quindici film — dal periodo italiano a quello hollywoodiano — che testimoniano la potenza visionaria di un artista capace di cambiare per sempre il modo di raccontare il fantastico al cinema.

Alla serata d’apertura hanno partecipato la figlia di Rambaldi, Daniela, e la nipote Cristina, oggi alla guida della Fondazione Carlo Rambaldi, che custodisce l’eredità creativa e morale del grande artigiano delle creature meccaniche più iconiche della storia del cinema. Entrambe hanno condiviso ricordi personali e la commozione di vedere il lavoro del loro padre e nonno celebrato in uno dei templi mondiali dell’arte.

Per Italpress abbiamo intervistato Daniela Rambaldi e Camilla Cormanni, responsabile degli eventi culturali di Cinecittà.

Tra il pubblico abbiamo incontrato anche la giovane regista italoamericana Taylor Taglianetti, che ci ha rivelato il suo legame personale con E.T., che dopo averlo ricevuto in dono da bambina sotto l’albero di Natale, le fece “buttare via la Barbie per tenere solo l’alieno più dolce della storia del cinema”.

La retrospettiva, che si è aperta con il film “Profondo Rosso” di Dario Argento, proseguirà al MoMA fino al 24 dicembre, celebrando l’uomo che ha trasformato la fantasia in materia viva: il “Geppetto” che ha dato un’anima a King Kong, ad Alien e all’indimenticabile E.T.

x09/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)

