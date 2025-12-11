Ultime News

11 Dic 2025 Addio all'avvocato
Giuseppe Bodini
11 Dic 2025 Alterato e armato di carabina
In arresto 55enne a Torre P.
11 Dic 2025 Panettone o pandoro? Il risultato:
ecco cosa avete scelto per le feste
11 Dic 2025 Uilm, direttivo provinciale: presente
segretario nazionale metalmeccanici
11 Dic 2025 Case comunali da ristrutturare, Pd:
"Per Cremona un piano straordinario"
Video Pillole

Inaugurato nel casertano il nuovo Full Line Store di Maschio Gaspardo

CASERTA (ITALPRESS) – Maschio Gaspardo ha inaugurato ad Alife, nel casertano, il suo secondo Full Line Store in Italia, avviato in collaborazione con Ciccarelli, realtà storica del territorio specializzata nella vendita di macchine agricole, ricambi e assistenza. Con questa nuova apertura, il Gruppo prosegue la propria strategia di espansione del modello Full Line Store, monomarca per le attrezzature agricole, già attivo con successo in Spagna, Slovenia e, più recentemente, in Italia con la prima inaugurazione a Mortara.
f08/mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...