Ultime News

11 Dic 2025 15enne palpeggiata sulle natiche:
due anni per violenza sessuale
11 Dic 2025 Verso il Natale: concerto in
Duomo il 14 dicembre alle 16
11 Dic 2025 Museo del Violino, Portesani chiede
conto di bar chiuso e bookshop
11 Dic 2025 Comitato sicurezza: più controlli
mirati e focus sulla stazione
11 Dic 2025 Danza in arrivo al Ponchielli
Prevendite dal 15 dicembre
Video Pillole

Milano-Cortina, Sestan “Il viaggio della fiamma paralimpica messaggero di pace”

MILANO (ITALPRESS) – “Il ruolo di Allianz è importante, durante le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 festeggeremo il nostro ventennale accanto al movimento paralimpico internazionale, è una partnership che ci ha portato ad avere un ruolo più ampio come quello di global Insurance Olympic e Paralympic partner”. Lo ha dichiarato Valentina Sestan, responsabile del progetto olimpico e paralimpico Allianz Italia. “Quest’anno saremo sponsor ufficiale del viaggio della fiamma paralimpica, ci dà molta gioia perché porta un messaggio di pace, unione e condivisione”.
