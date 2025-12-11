Milano-Cortina, Sestan “Il viaggio della fiamma paralimpica messaggero di pace”





MILANO (ITALPRESS) – “Il ruolo di Allianz è importante, durante le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 festeggeremo il nostro ventennale accanto al movimento paralimpico internazionale, è una partnership che ci ha portato ad avere un ruolo più ampio come quello di global Insurance Olympic e Paralympic partner”. Lo ha dichiarato Valentina Sestan, responsabile del progetto olimpico e paralimpico Allianz Italia. “Quest’anno saremo sponsor ufficiale del viaggio della fiamma paralimpica, ci dà molta gioia perché porta un messaggio di pace, unione e condivisione”.

