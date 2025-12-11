Pedro Sanchez persona dell’anno 2025 per l’Espresso

(Adnkronos) – Pedro Sánchez è la Persona dell’Anno 2025 secondo il settimanale L’Espresso che domani, venerdì 12 dicembre, gli dedica la copertina con un’intervista esclusiva.

Tra i temi affrontati dal presidente del governo spagnolo: il rapporto Europa-Stati Uniti nell’era Trump, l’alternativa progressista ai governi di destra, il doppio standard applicato sulle guerre in Ucraina e a Gaza, la posizione del Comitato olimpico internazionale sulla partecipazione di Israele ai Giochi invernali, la ricetta economica della crescita spagnola.

A proposito di Unione europea: “Il paradosso è che più abbiamo bisogno di europeismo, più governi di stampo nazionalista e reazionario nascono. E non fanno altro che indebolire il progetto europeo”, ha dichiarato Sánchez.