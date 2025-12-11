Ultime News

RHIVolution, infettivologo Giacomelli: “Team dedicato a pazienti oncologici con Hiv”

(Adnkronos) – “Il progetto vincitore dell’ospedale Sacco ha l’obiettivo di creare un team multidisciplinare” in “un ambulatorio dedicato alle persone con Hiv che hanno una diagnosi di malattia oncologica”. Così Andrea Giacomelli, dirigente medico, Ssd Ricerca clinica infettivologica, Asst Fatebenefratelli Sacco e ricercatore in Malattie infettive all’università degli studi di Milano, intervenendo a Verona, all’evento nel corso del quale sono stati consegnati i premi del bando ‘RHIVolution in care’, promosso da Viiv Healthcare per sostenere le iniziative e le soluzioni innovative promosse da istituzioni o associazioni pazienti nell’ambito della gestione dell’Hiv.  

L’attuazione di quanto previsto dal progetto vincitore, spiega Giacomelli, “consentirà di migliorare il percorso di cura di queste persone, offrendo una rivalutazione delle terapie, un supporto all’aderenza e la raccolta degli outcome riportati dai pazienti attraverso questionari che valutino la qualità di vita globale della persona con Hiv con malattia oncologica”, conclude.  

