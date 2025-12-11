Sinner verso la nuova stagione, ma quando può tornare numero uno?

(Adnkronos) – La rincorsa è ufficialmente cominciata. Jannik Sinner è tornato in campo per preparare la nuova stagione, che si aprirà con la difesa del titolo agli Australian Open. Obiettivo principale del nuovo anno sarà riconquistare il primo posto nel ranking Atp, strappatogli da Carlos Alcaraz al termine della fase a gironi delle ultime Finals.

Nonostante il trionfo di Torino, dove Sinner ha battuto proprio il rivale spagnolo all’ultimo atto, Jannik è infatti scivolato nuovamente al secondo posto della classifica generale, dopo il (breve) sorpasso seguito alla vittoria del Masters 1000 di Parigi. Ma quand’è che l’azzurro può tornare numero uno?



Alcaraz ha al momento è al primo posto del ranking Atp con 12.050 punti, contro gli 11.500 di Sinner, secondo. Il distacco è quindi di 550 punti, ma le cose potrebbero cambiare nel 2026. Il sorpasso di Jannik sullo spagnolo si potrebbe ipotizzare nelle primavera nel 2026.

La stagione si aprirà infatti con gli Australian Open, primo Slam dell’anno a cui l’azzurro arriva da bicampione in carica e in cui dovrà quindi difendere i 2000 punti in palio. Lo spagnolo invece potrebbe guadagnare qualcosa, visto che nel 2025 si è fermato ai quarti di finale, eliminato da Novak Djokovic, uscendon con ‘soli’ 400 punti in tasca.

La ‘terra di conquista’ per Sinner arriverà, in ogni caso, in primavera, tra febbraio e fine aprile. Un periodo che, nell’anno appena trascorso, è stato segnato dalla sospensione per tre mesi per il caso Clostebol. L’azzurro è stato infatti costretto a saltare ben quattro Masters 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, rientrando poi agli Internazionali di Roma.

Mentre Sinner non avrà nulla da difendere e potrà fare incetta di punti, Alcaraz dovrà confermare, almeno, la semifinale di Indian Wells e la vittoria di Montecarlo. A Miami invece Carlos era stato eliminato al primo turno e aveva saltato Madrid per infortunio.