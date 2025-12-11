Ultime News

11 Dic 2025 Addio all'avvocato
Giuseppe Bodini
11 Dic 2025 Alterato e armato di carabina
In arresto 55enne a Torre P.
11 Dic 2025 Panettone o pandoro? Il risultato:
ecco cosa avete scelto per le feste
11 Dic 2025 Uilm, direttivo provinciale: presente
segretario nazionale metalmeccanici
11 Dic 2025 Case comunali da ristrutturare, Pd:
"Per Cremona un piano straordinario"
Nazionali

Truffa da 30 milioni di euro all’Opera di Santa Maria del Fiore, nove persone fermate

(Adnkronos) – Truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, onlus che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni di Firenze. Le indagini della Squadra Mobile di Brescia, avviate nel mese di marzo scorso, hanno svelato un giro d’affari illegale che, nell’arco di circa sei mesi, avrebbe prodotto un trasferimento illegale di denaro stimato in circa 30 milioni di euro. 

La Polizia sta eseguendo, nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza, nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla procura di Brescia nei confronti di cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Una decima persona destinataria del provvedimento risulta al momento irreperibile.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...