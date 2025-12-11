Ultime News

11 Dic 2025 Il Concerto del Ponchielli Vertova
si sposta a San Pietro al Po
11 Dic 2025 Capodanno in piazza, a Cremona
torna "La notte più lunga"
11 Dic 2025 La cicogna nera
riappare lungo il Po
11 Dic 2025 Sfratto, Carotti: "Comune
ha ignorato due Pec di Aler"
11 Dic 2025 Duc, verso la figura
del city manager
Video Pillole

Truffa milionaria a onlus che gestisce Cattedrale di Firenze, nove fermi

La Polizia di Stato ha eseguito nove fermi in sette province, su disposizione della Procura di Brescia. Gli indagati – cittadini italiani e stranieri – sono accusati di false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio. Una decima persona è irreperibile. L’inchiesta è nata dopo una truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, che si occupa della gestione della
Cattedrale di Firenze, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni. Le indagini hanno rivelato un giro illecito da 30 milioni di euro in soli sei mesi.
