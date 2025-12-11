Ue, il ministro greco Pierrakakis è il nuovo presidente dell’Eurogruppo

(Adnkronos) – Il ministro delle Finanze greco Kyriakos Pierrakakis è il nuovo presidente dell’Eurogruppo, a quanto si apprende da due fonti europee a Bruxelles. Pierrakakis, classe 1983, succede dunque all’irlandese Paschal Donohoe, passato alla Banca Mondiale e ha prevalso, anche grazie all’esplicito appoggio della Germania, sull’altro candicato, il belga Vincent Van Peteghem.