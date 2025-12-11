Ultime News

Cronaca

Il servizio di Simone Bacchetta

Direttivo provinciale della Uilm Bergamo – Cremona, in attesa, l’anno venturo, della stagione dei congressi. Alla riunione del sindacato che fa capo, sul territorio cremonese, a Germano Denti, presente anche il segretario nazionale del sindacato del settore metalmeccanici, Rocco Palombella.

Il numero uno della Uilm si è espresso sul nuovo contratto dei metalmeccanici, recentemente rinnovato. “Considerando il contesto economico e industriale del nostro Paese, aver rinnovato il contratto a 1.600.000 lavoratori sicuramente è stato un risultato veramente importante” ha detto Palombella.

“Il contratto era scaduto 18 mesi fa, in una situazione economica diversa del Paese e dell’industria metalmeccanica. Noi abbiamo deciso di continuare a trattare e di dare ai lavoratori la certezza del contratto e soprattutto dare anche una visione alle aziende e una certezza per poter affrontare le sfide che ci sono, dalla transizione ai dazi alla crisi economica”, ha concluso il segretario nazionale.

Per venerdì la Cgil ha proclamato uno sciopero generale contro le scelte politiche del governo, ma la Uil, così come la Cisl, non vi prenderà parte.

Simone Bacchetta

